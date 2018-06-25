Рейс авиакомпании S7 напрямую свяжет Москву и столицу Апулии город Бари

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Новый прямой рейс, который авиакомпания S7 Airlines начала осуществлять 24 июня 2018 года из аэропорта "Домодедово", соединит Москву со столицей итальянского региона Апулия городом Бари, сообщил в понедельник президент региона Апулия Микеле Эмилиано, выступая на пресс-конференции, посвящённой открытию этого авиамаршрута.
"Энтузиазм работать вместе с Россией невозможно остановить никакими санкциями. Итальянские регионы и регион Апулия всегда выступали против введения санкций против России. В рамках своих возможностей мы всегда делали все, чтобы преодолеть эту неправильную логику. Сейчас мы довольны, что новое правительство Италии, которому мы желаем успеха, четко говорит о том, что нужно уходить от санкций", — сказал он.
Эмилиано напомнил, что несколько лет назад была начата работа по возвращению Патриархату Москвы русской церкви в Бари. Эта операция, которая началась в 2007 году, была очень непростой.
"Бари — это самый Русский город в Италии. Расстояния сегодня сокращаются благодаря новому рейсу, который напрямую соединит Москву и Бари", — заверил президент региона.
Чиновник рассказал, что рейсы будут выполняться по воскресеньям из аэропорта "Домодедово" в столицу региона Апулии город Бари на современных лайнерах Boeing 737-800NG.
"Связь между нашими народами имеет глубокие корни и продолжает развиваться благодаря дружескому общению, многочисленным совместным проектам, обменам, которые сильно обогатили и продолжают обогащать наши сообщества", — резюмировал Эмилиано.
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