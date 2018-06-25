В Архангельске открыли первый четырехзвездочный отель

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Первая в Архангельске четырехзвездочная гостиница открылась в День города в столице Поморья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
Гостиница "Novotel — Архангельск" на 89 номеров расположена на берегу Северной Двины, в любое время года гости смогут наслаждаться видами на реку благодаря панорамным окнам. В инфраструктуру отеля, построенного по проекту известного российского архитектора Михаила Мамошина, входят два конференц-зала, самый большой в городе ресторан на 400 мест, фитнес-центр с бассейном и бизнес-пространство. В гостинице также есть номера, оборудованные с учетом потребностей гостей с ограниченными возможностями здоровья.
В церемонии открытия гостиницы принял участие губернатор области Игорь Орлов.
"Архангельск должен соответствовать самым современным требованиям во всех сферах. И гостиничный сервис — важная составляющая комфортной городской среды. Открытие отеля такого уровня важно как для развития туризма, так и для бизнеса. На мой взгляд, приход сети Novotel в Архангельск соответствует значимости и статусу нашего города как столицы Русского Севера, столицы арктических проектов России", — сказал глава Поморья.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.