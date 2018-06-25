В Архангельске открыли первый четырехзвездочный отель

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Первая в Архангельске четырехзвездочная гостиница открылась в День города в столице Поморья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Гостиница "Novotel — Архангельск" на 89 номеров расположена на берегу Северной Двины, в любое время года гости смогут наслаждаться видами на реку благодаря панорамным окнам. В инфраструктуру отеля, построенного по проекту известного российского архитектора Михаила Мамошина, входят два конференц-зала, самый большой в городе ресторан на 400 мест, фитнес-центр с бассейном и бизнес-пространство. В гостинице также есть номера, оборудованные с учетом потребностей гостей с ограниченными возможностями здоровья.

В церемонии открытия гостиницы принял участие губернатор области Игорь Орлов.

"Архангельск должен соответствовать самым современным требованиям во всех сферах. И гостиничный сервис — важная составляющая комфортной городской среды. Открытие отеля такого уровня важно как для развития туризма, так и для бизнеса. На мой взгляд, приход сети Novotel в Архангельск соответствует значимости и статусу нашего города как столицы Русского Севера, столицы арктических проектов России", — сказал глава Поморья.

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