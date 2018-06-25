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От Парижа до Кейптауна: как беженцы находят себя через кулинарию
01:5625.06.2018
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist /

ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Закрытие кулинарного фестиваля Refugee Food Festival в Париже, на котором готовят свои национальные блюда беженцы с разных континентов и который призван ускорить их профессиональную интеграцию, прошло в воскресенье вечером.

Долма. Архивное фото
© Depositphotos / Gorkemdemir
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Refugee Food Festival зародился во французской столице два года назад, сегодня он охватывает не только Европу, но и Африку, и Америку. Сейчас в проекте приняли участие, по данным организаторов, несколько десятков шефов из разных стран, включая Сирию, Грузию, Индию, Мавританию.

Идея проекта

Впервые мероприятие состоялось в 2016 году в Париже по инициативе создателей фонда Food Sweet Food французов Луи Мартена и Марин Мандрила при поддержке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как отмечают организаторы, одна из целей проекта — изменить взгляд и негативные суждения о беженцах. "Этот проект проходит в Париже уже третий раз. Мы хотели его противопоставить всем уничижительным разговорам о беженцах, которые заставляют забыть, что это такие же люди, как вы и я, они также имеют компетенции в своей области и могут принести много пользы, в том числе в кулинарном плане", — рассказал РИА Новости Мартен.

Шашлык
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Суть проекта в том, что во время фестиваля, длящегося обычно от недели до десяти дней, участвующие в нем рестораны предоставляют возможность поварам-беженцам готовить их национальные блюда, а посетителям заведений предлагается специальное меню.

Второй фестиваль значительно расширил свои границы и стал интернациональным: в 2017 году он прошел во Франции, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландах, Греции.

100 ресторанов и 25 национальных кухонь

В этом году Refugee Food Festival объединил не только европейские города Париж, Марсель, Лилль, Бордо, Страсбург, Мадрид, Болонью, Брюссель, Амстердам, Афины, но и Нью-Йорк, Сан-Франциско и Кейптаун.

"Во всем мире более 100 ресторанов приняли участие в фестивале. У меня нет точных цифр, но я думаю, что около 89 поваров-беженцев готовили в ресторанах. И это позволило представить большое разнообразие кухонь разных стран. Было представлено около 25 национальных кухонь. Сегодня участвуют повара из Мавритании, Индии, Сирии, Грузии. В другие дни приняли участие повара-беженцы из Чечни, Чада, Сенегала, Марокко, Ирана, Афганистана и других стран", — отметил Мартен.

Лососевая путина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Через поваров мы пытаемся рассказать истории, придать значение наследию и культуре. Мы рады, что в течение этих трех лет в фестивале приняли участие от 150 до 200 ресторанов, и каждый раз все рестораны были почти полностью заполнены. Это настоящий успех, этот проект очень хорошо принимают как посетители, так и повара, которые в нем участвуют", — продолжил он.

Работа для беженцев

Еще одна цель фестиваля – ускорить профессиональную интеграцию беженцев.

"После фестиваля некоторых поваров принимают на работу в ресторанах, или они сотрудничают с компаниями или индивидуальными предпринимателями, занимающиеся приготовлением блюд на заказ. Поэтому этот проект является хорошим импульсом для их профессионального пути, а также в плане мотивации и веры в себя. Мы наблюдаем настоящую трансформацию у тех поваров, которые участвуют в фестивале, для них этот проект действительно имеет смысл. Поэтому в конечном итоге цель в том, чтобы все повара-беженцы, участвующие в фестивале, смогли найти работу", — отметил организатор мероприятия.

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© РИА Новости / Александр Полегенько
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Он сообщил, что в ряде городов есть очень хорошие результаты в этом направлении. Так, по его словам, почти все повара, которые в прошлом году приняли участие в фестивале в Брюсселе, смогли трудоустроиться. "В Париже 75% поваров, которых мы сопровождаем с самого начала, сегодня либо нашли работу в ресторане, либо создали свою компанию", — добавил он.

На вопрос, есть ли в планах проведения подобного мероприятия в России, Мартен ответил: "Пока это не предполагается, но возможно, что он будет организован в России в следующем году". Вместе с тем он добавил, что инициатива должна исходить от россиян. "Каждый раз фестиваль организовывают граждане, волонтеры, они связываются с нами", — сказал собеседник агентства.

От телевидения к кухне

На закрытии фестиваля в воскресенье в 12 округе Париже повара из Грузии, Сирии, Мексики, Мавритании готовили хинкали, индийский томатный суп, креветки с гуакамоле, африканский десерт. Посетителям наливали сок из мякоти тамаринда и грузинское вино.

Приготовление шаурма. Архивное фото
© Fotolia / sarymsakov.com
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"Я сириец, приехал во Францию три года назад. Во Франции я решил сменить профессию и заняться кулинарией. Я прошел двухмесячные курсы, а затем трехнедельную стажировку и начал работать в одном из парижских ресторанов. И в этом году я рад принять участие в Refugee Food Festival", — сказал РИА Новости Хайсам Караджай. По словам молодого человека, когда он жил в Сирии, работал на детском телеканале. Хайсам готовил в тандеме с мексиканским коллегой.

Для повара из Индии Кешара Шарма, который живет во Франции с 2015 года, приготовление блюд – дело всей жизни. "Я готовлю уже 20 лет, начал этим заниматься, когда мне было 15. Еда – это моя жизнь и моя страсть. Сегодня я готовлю традиционный томатный суп", — рассказал он.

"Людям нравится, как я готовлю… Единственная проблема для меня во Франции – это язык, потихоньку я его учу, но французский очень сложен для меня. Однако люди любят меня и не обращают внимания на то, что я не говорю по-французски", — признается повар.

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2
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