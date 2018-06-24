Фестиваль "Белые ночи" откроется в Тель-Авиве

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В этом году традиционный фестиваль Тель-Авива "Белые ночи" состоится 28 июня, сообщает министерство туризма Израиля.
От заката до рассвета по всему городу запланировано более 100 бесплатных и недорогих мероприятий. Фестиваль был основан в 2003 году, когда ЮНЕСКО признало "Белый город" Тель-Авива частью Всемирного культурного наследия.
Мероприятия в рамках фестиваля проходят на открытых площадках по всему городу, а также в зданиях музеев. Площадь Рабина, районы Флорентин и Неве-Цедек, Старый Яффо и порт Тель-Авива станут частью праздничных событий – в каждом из них будет создана особенная атмосфера.
Среди основных мероприятий – празднование "Белых ночей" на пляже Фришман, где состоится концерт соул, фанк и поп-музыки. Кроме того, в ходе праздника, здания в стиле Баухауз на улицах Ротшильда и Бялика, будут по-особенному освещены в течение всей ночи специальной подсветкой, подчеркивающей уникальные архитектурные элементы зданий.
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