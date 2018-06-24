В Миннесоте пса-мэра не переизбрали на пятый срок

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Собака по кличке Дюк уходит на пенсию с поста мэра города Корморант из-за внушительного возраста – в 13 лет ему стало тяжело исполнять свои обязанности, сообщает UPI.

Пес был избран мэром четыре года назад в ходе голосования, где каждый житель города, которых в Корморанте проживает около тысячи, сам мог предложить кандидата, вписав его имя в бюллетень. С тех пор его переизбирали еще три раза.

На протяжении четырех лет Дюк выполнял церемониальные обязанности мэра, что включало участие в городских парадах, выполнение представительских функций в других городах и появление на билбордах.