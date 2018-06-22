Названы лучшие рестораны мира

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. По итогам престижной премии The World`s 50 Best Restaurants лучшим стал Osteria Francescana из итальянской Эмилии-Романьи, а московский ресторан White Rabbit Restaurant&Bar оказался на 15 строчке рейтинга, сообщается на официальном сайте премии.

Традиционно победителей премии определяют голосованием, в котором принимают участие около тысячи международных экспертов из The World`s 50 Best Restaurants Academy, под контролем независимых консультантов.

Победитель этого года, Osteria Francescana, год назад занимал вторую строчку.

А White Rabbit Restaurant&Bar удалось подняться в рейтинге на восемь позиций. Также в список вошли еще два российских ресторана, расположенных в Москве: Selfie на 70 месте и Twins Garden на 72 месте.