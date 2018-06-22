В Никитском ботаническом саду пройдет бал

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бал в честь 200-летия со дня дарования Никитскому ботаническому саду статуса Первого Императорского пройдет 23 июня, сообщается на официальном сайте сада.

Исторические балы, каждый год посвященные новой теме, возобновились в Никитском ботаническом саду с 2015 года и стали традиционными.

На этот раз в программе мероприятия – около двадцати танцев, включая кадрили, вальсы, англезы, экосезы от исторического общества "Цветок Тавриды". По замыслу организаторов, музыка, хореография, наряды участников соответствуют исключительно эпохе 1810-1820 годов, когда император Александр I и даровал почетный статус.

Вход для гостей на бал свободный, по билету в Никитский сад.