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Сочи дешевле Крыма: названы самые дорогие и бюджетные перелеты на курорты
18:5321.06.2018
04710
Девушка на море в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру проанализировал авиабилеты на российские курорты с вылетами летом из Москвы и крупнейших городов страны.

В результате стало известно, насколько средние цены на перелет из регионов отличаются от московских, и насколько изменилась стоимость по сравнению с прошлым летом. Все цены указаны за билет в одну сторону.

Девушки
© Depositphotos / Syda_Productions
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Дешевле всего улететь в Сочи можно из Москвы: билет в одну сторону в среднем стоит 6 032 рубля (прошлым летом билет стоил на 12% дешевле). На втором месте перелеты из Самары — 6 153 рубля (подешевели на 12%). Третье место в списке занимает Казань: средняя цена билета 6 425 рублей (за год билеты подорожали на 7%). Дороже всего обойдется перелет в Сочи из Омска и Новосибирска — 12-13 тысяч рублей.

В Крым этим летом дешевле всего улететь также из Москвы — 6 577 рублей, Самары (7 896 рублей) и Казани (8 358 рублей). Самыми дорогими стали перелеты из Красноярска и Новосибирска — 13-14 тысяч за билет. Сильнее всего за год подорожали перелеты из Перми (на 28%) и из Омска (на 22%).

В целом, этим летом перелет в Сочи оказывается более экономичным, чем в Симферополь. Например, из Нижнего Новгорода или Екатеринбурга авиабилеты в Сочи примерно на 20% дешевле, чем в Крым.

Обратная тенденция наблюдается только в Омске — перелет в Крым на 833 рубля дешевле, чем в Сочи.

Морской вокзал в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Самые бюджетные авиабилеты в Анапу этим летом оказались из Казани — 6 584 рубля, Москвы (6 687 рублей) и Нижнего Новгорода (7 815 рублей). Самыми дорогими — перелеты из сибирских городов (Новосибирска, Красноярска, Омска). Для жителей Самары билеты в Анапу этим летом по сравнению с прошлым обойдутся дороже на 28%. Перелеты из Нижнего Новгорода и Перми наоборот подешевели на 23% и 20% соответственно.

Согласно общей тенденции, цены авиабилетов на курорты почти из всех городов выросли по сравнению с прошлым летом. Исключение — Ростов-на-Дону и Краснодар. Туда перелеты подешевели. Возможно, это связано с приходом на рынок бюджетной авиакомпании "Азимут", которая начала выполнять регулярные полеты в Ростов-на-Дону и Краснодар.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Дания
1
Австралия
Матч идёт
1
Франция
0
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
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