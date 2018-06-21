Барнаульский зоопарк показал видео с мини-пигами на прогулке

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В своем официальном аккаунте в социальный сети Барнаульский зоопарк опубликовал видео с мини-пигами.

На видео, названном "Детский сад на прогулке", запечатлены игры карликовых свиней: поросята гоняются друг за другом и, видимо, в шутку бодаются.



Мини-пиги были выведены в середине прошлого века в Германии и с тех пор используются в медицинских исследованиях и в качестве декоративного домашнего животного.