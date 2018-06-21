Свадьба под водой: Таиланд предложит россиянам новые направления отдыха

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Таиланд готов предложить россиянам новые направления, курорты и пляжи, не такие многолюдные, как, например, на Пхукете, сообщает АТОР.

Как заявил глава Туристического управления Таиланда Ютхасак Супасорн, в 2017 году Таиланд посетило 1,35 миллиона российских туристов, которые принесли экономике Таиланда 3,8 миллиарда долларов. По данным на 11 июня 2018 года Таиланд уже посетили 821 тысяча российских туристов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Российский рынок – один из самых крупных среди европейских стран. При этом россияне стабильно входят в пятерку рынков с самыми большими расходами, уступая в этом лишь китайцам, хотя в последние три года средняя сумма расходов российских туристов постоянно снижается. Одной из причин этого называют увеличение количества повторных визитеров, которые с каждым посещением все больше сокращают свои бюджеты на отдых.

Как считает Супасорн, повысить расходы россиян можно за счет предложения нишевых видов туризма – оздоровительного отдыха, свадебных путешествий, гастрономического, спортивного и экологического туризма.

По его словам, Таиланд готов предложить россиянам новые направления. Это, в частности, отдых в регионе Као Лак, который имеет удобное сообщение с Пхукетом и Краби, а также — "интересные отели и удобный вход в море".

Провинция Транг является популярным местом для дайвинга, где даже проводятся подводные свадебные церемонии. Кроме того, Таиланд будет продвигать и экскурсионные маршруты – например, с посещением древнего города Аютайя или исторического парка Сукхотай.