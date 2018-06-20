Шотландские ученые приближаются к разгадке тайны древних каменных шаров

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ученые Национального музея Шотландии впервые создали 3D-модели странных каменных шаров — самых загадочных предметов, созданных людьми в каменном веке, сообщает Live Science.

Всего на территории Шотландии, Великобритании, Ирландии и Норвегии было найдено более 500 шаров, над разгадкой предназначения которых ученые бьются уже более двухсот лет.

Некоторые думают, что это — ролики для перевозки гигантских камней, другие придерживаются мнения о религиозной природе, третьи верят, что это были символы социального статуса.

Благодаря технологии оцифровки были обнаружены новые детали, в том числе и элементы резьбы, что может помочь ученым в их изысканиях. Сейчас создано около шестидесяти 3D моделей из музея в Эдинбурге, доступ к которым открыт, поэтому у любого желающего есть возможность выдвинуть свою версию использования шаров.