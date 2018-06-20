В Евпатории пройдет международный фестиваль "Земля. Театр. Дети"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Международный фестиваль, основанный режиссерами Олегом и Ниной Пермяковыми, пройдет в Евпатории с 1 по 7 июля, сообщает Visit Crimea.

Этот масштабный форум – один из ведущих детских театральных фестивалей на территории СНГ, который часто называют "Детскими Каннами".

Мероприятие, история которого насчитывает более четверти века, ежегодно меняет формат, продиктованный темой. Например, участники отправлялись в импровизированное плавание на пиратском корабле и путешествие по карнавалам мира.

Каждый год программа фестиваля включает международный фотопроект "Театральная фотография", конкурс "Песня о Евпатории", настоящий футбольный матч, фестиваль капустника и бал-маскарад.