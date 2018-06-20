МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На курорте Магалуф на испанском острове Майорка планируют запретить праздники и вечеринки с бесплатным алкоголем для туристов, сообщает Express.co.uk.

Издание пишет, что праздники и вечеринки, во время которых гостям предлагают бесплатный алкоголь в неограниченных количествах, должны быть запрещены на Магалуфе, чтобы предотвратить "туристическое пьянство", которое буквально захлестнуло город.

Более того, из-за него гости курорта подвергаются нападениям и грабежам, да и сами ведут себя довольно грубо.

В частности, недавно два британских туриста были вынуждены заплатить 26 000 фунтов стерлингов, после того, как из-за пожара нанесли отелю ущерб.

Еще 90 британских туристов выгнали из паба из-за его разгрома.

Но пьяные туристы и сами могут пострадать: именно на нетрезвые группы нацелены местные банды. Они нападают на таких туристов, крадут сумки и кошельки.

При этом исследование TravelSupermarket показало, что Магалуф — это один из самых популярных курортов для отдыха у британцев.