Во Владивостоке запустят новый авиарейс в Южную Корею

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Авиакомпания "Якутия" открыла новое направление Владивосток — Муан — Владивосток, сообщает пресс-служба международного аэропорта Владивосток.
"С открытием нового маршрута жители и гости Владивостока смогут добраться в южнокорейский город Муан прямым рейсом всего за два часа. Полеты по новому направлению начала выполнять авиакомпания "Якутия" с частотой один раз в неделю по средам", — говорится в сообщении.
Вылет из Владивостока – в 10.50 (03.50 мск), прибытие во Владивосток в 15.50 (08.50 мск). На маршруте задействовано воздушное судно Sukhoi Superjet, уточняется в сообщении.
Авиаперевозки между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи уже выполняют три российских перевозчика – "Аврора", S7 Airlines и "Якутия", и четыре южнокорейских перевозчика – Korean Air, JEJU air, T"way Air и Eastar Jet. В 2018 году открылись новые направления: в Тэгу и Муан.
По информации пресс-службы, южнокорейское направление является одним из самых популярных среди международных направлений аэропорта Владивосток, за пять месяцев 2018 года пассажиропоток на этом направлении увеличился в полтора раза.
Муан – город-уезд, расположенный в западной части провинции Чолла-Намдо в Южной Корее. Там выращивается 16% всех лотосов Южной Кореи.
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