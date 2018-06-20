Авиакомпания "Аврора" увеличила число рейсов Владивосток-Токио

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Дальневосточная дочка "Аэрофлота" авиакомпания "Аврора" увеличила частоту полётов из Владивостока в Токио в связи с повышенным спросом на перелеты на этом маршруте летом, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Аврора"… с июня по 21 октября 2018 года увеличила частоту регулярных полётов из Владивостока в Токио в связи с повышенным спросом в летний период. В расписании по этому направлению добавлена еще одна частота по воскресеньям. Рейсы из Владивостока в Токио теперь выполняются четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям", — говорится в сообщении.

Стоимость авиабилета — от 9425 рублей в одну сторону. На линии летают современные Bombardier Q400.