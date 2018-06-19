Гости китайского сафари-парка смогли увидеть детенышей редкого лемура

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В сафари-парке Чимелонг в Гуанчжоу гостям впервые была представлена недавно рожденная тройня детенышей редкого лемура, сообщает CGTN.

Лемуры были рождены 8 мая. CGTN уточняет, что черно-белые пушистые лемуры Вари находятся под угрозой исчезновения.