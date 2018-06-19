Россияне оказались в лидерах по числу туристов в Эстонии

МОСКВА, 19 июня — РИА Новости. За первые четыре месяца этого года в Эстонии отдохнули 93 тысячи россиян, что на 18% больше, чем в этом же периоде 2017 года, сообщает RATA-news.

Согласно статистике, ежегодно в Эстонию приезжает около 2 миллиона туристов, из них 200 тысяч – россияне.

Большая часть туристов, приехавших в Эстонию в апреле, – жители Латвии, Финляндии и России, вместе они составили 64% от общей доли иностранных туристов. Число туристов из Латвии и Финляндии снизилось в апреле на 2% и 16%, но эта потеря компенсируется ростом турпотока из России.

Самым популярным местом отдыха иностранных туристов стал Таллин – в апреле его посетило около 71% заграничных гостей, города Пярну и Тарту выбрали для своего отдыха 8% и 7% туристов соответственно.