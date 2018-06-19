В Греции рассмотрят закон о тематическом туризме

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министерство туризма Греции выступило за создание законопроекта о тематическом туризме, призванного развивать соответствующие туристические продукты, сообщает Trn-News.

"С этим законопроектом мы внедряем новую профессиональную и деловую деятельность в стране", — сказала глава ведомства Елена Кундура.

Министр туризма отметила, что проектом закона устанавливаются рамки для развития тематических туристических продуктов, которые позволят повысить привлекательность и конкурентоспособность регионов страны.

Кроме того, этот законопроект направлен на разработку новых правил, организацию системы и контроля в рамках деятельности, связанной с тематическим туризмом.

Публичные слушания по проекту закона пройдут 27 июня.