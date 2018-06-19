Названы самые популярные маршруты на поездах у пассажиров с младенцами

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Чаще всего пассажиры с детьми до двух лет отправляются из Москвы в Санкт-Петербург и Нижний Новгород, а также в Минск и Киев, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий проанализировал, куда предпочитают путешествовать на поезде семьи с маленькими детьми. Было проанализировано число проданных билетов в купе и плацкарт с января по май 2018 года включительно.

По России чаще всего малышей можно встретить в поездах Москва — Санкт-Петербург и Москва — Нижний Новгород. Эти маршруты для поездок с детьми до двух лет выбирают 6,22% и 1,56% пассажиров. На третьей и четвертой строчке поездки из Краснодара в Сочи и Адлер (с детьми по этим направлениям едут около 2% пассажиров). В основном в список самых популярных ж/д путешествий с малышами попали маршруты, где ехать придется ночь или день, а не несколько суток.

Что касается поездок за границу, то в первую десятку попали такие страны как Белоруссия, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония и Латвия.

Самый "детский" маршрут — Москва — Минск, 7% пассажиров едут с малышами. На втором месте поездки из Москвы в Киев, их выбирают 6,11% пассажиров с детьми. На третьем месте путешествия из Санкт-Петербурга в Хельсинки (около 5% пассажиров берут с собой маленьких детей).