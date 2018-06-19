Названы самые популярные маршруты на поездах у пассажиров с младенцами

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Чаще всего пассажиры с детьми до двух лет отправляются из Москвы в Санкт-Петербург и Нижний Новгород, а также в Минск и Киев, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий проанализировал, куда предпочитают путешествовать на поезде семьи с маленькими детьми. Было проанализировано число проданных билетов в купе и плацкарт с января по май 2018 года включительно.
По России чаще всего малышей можно встретить в поездах Москва — Санкт-Петербург и Москва — Нижний Новгород. Эти маршруты для поездок с детьми до двух лет выбирают 6,22% и 1,56% пассажиров. На третьей и четвертой строчке поездки из Краснодара в Сочи и Адлер (с детьми по этим направлениям едут около 2% пассажиров). В основном в список самых популярных ж/д путешествий с малышами попали маршруты, где ехать придется ночь или день, а не несколько суток.
Что касается поездок за границу, то в первую десятку попали такие страны как Белоруссия, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония и Латвия.
Самый "детский" маршрут — Москва — Минск, 7% пассажиров едут с малышами. На втором месте поездки из Москвы в Киев, их выбирают 6,11% пассажиров с детьми. На третьем месте путешествия из Санкт-Петербурга в Хельсинки (около 5% пассажиров берут с собой маленьких детей).
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.