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Поток туристов на Дальний Востока вырос в два раза за четыре года
09:4319.06.2018
(обновлено:09:44 19.06.2018)
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Остров Сахалин. Архивное фото
© Depositphotos / VladimirE

ХАБАРОВСК, 19 июн — РИА Новости. Число китайских туристов, которые приезжают на Дальний Восток, за последние четыре года увеличилось в два раза, сообщил хабаровским журналистам заместитель главы федерального агентства по туризму Николай Королев.

Круизный лайнер. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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Королев во вторник находится в Хабаровске, где осматривает ряд важных туристических объектов, в частности, набережную реки Амур, реконструкция которой ведется в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы.

"Безвизовые поездки граждан Китая в Россию на протяжении четырех лет показывают ежегодный рост не менее 20%. Фактически туристические потоки на Дальний Восток за четыре года увеличились в два раза. Китайцы активно ездят к нам. Япония и Корея также показывают рост турпотока не менее 30%. Это серьезные показатели", — сказал Королев.

Камчатский край. Архивное фото
© Depositphotos / AlexanderPiragis
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Он отметил, что рост потоков связан в том числе и с продвижением дальневосточных туристических продуктов на международные рынки. В перспективе, с вводом в строй новых туристических объектов, поток может возрасти. Одним из таких объектов является набережная в Хабаровске, которая выступает опорным пунктом инфраструктуры для ключевого проекта "Центр яхтенного и круизного туризма в г. Хабаровске" круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары". "Китайцы активно интересуются круизами, у нас по Волге, у себя по Янцзы, мы можем использовать потенциал на реке Амур", — отметил Королев.

Отдых в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Он также сообщил, что сейчас подготовлен проект программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" на 2019 по 2025 годы. От Хабаровского края туда предварительно вошли два проекта. "Все будет зависеть от того, как Хабаровский край справиться с программой "11-18", — сказал Королев.

По данным краевых властей, в 2018 году в рамках действующей ФЦП будут завершены работы по реконструкции набережной на трех этапах – это участок от речного вокзала до открытого плавательного бассейна на стадионе имени Ленина. С 2019 года планируется продолжить работы по реконструкции набережной на четвертом участке — от открытого плавательного бассейна до яхт-клуба на улице Советской.

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Чемпионат мира по футболу 2018
19 июня 15:00
-
Колумбия
-
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
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