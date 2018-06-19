Поток туристов на Дальний Востока вырос в два раза за четыре года

ХАБАРОВСК, 19 июн — РИА Новости. Число китайских туристов, которые приезжают на Дальний Восток, за последние четыре года увеличилось в два раза, сообщил хабаровским журналистам заместитель главы федерального агентства по туризму Николай Королев.

Королев во вторник находится в Хабаровске, где осматривает ряд важных туристических объектов, в частности, набережную реки Амур, реконструкция которой ведется в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы.

"Безвизовые поездки граждан Китая в Россию на протяжении четырех лет показывают ежегодный рост не менее 20%. Фактически туристические потоки на Дальний Восток за четыре года увеличились в два раза. Китайцы активно ездят к нам. Япония и Корея также показывают рост турпотока не менее 30%. Это серьезные показатели", — сказал Королев.

Он отметил, что рост потоков связан в том числе и с продвижением дальневосточных туристических продуктов на международные рынки. В перспективе, с вводом в строй новых туристических объектов, поток может возрасти. Одним из таких объектов является набережная в Хабаровске, которая выступает опорным пунктом инфраструктуры для ключевого проекта "Центр яхтенного и круизного туризма в г. Хабаровске" круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары". "Китайцы активно интересуются круизами, у нас по Волге, у себя по Янцзы, мы можем использовать потенциал на реке Амур", — отметил Королев.

Он также сообщил, что сейчас подготовлен проект программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" на 2019 по 2025 годы. От Хабаровского края туда предварительно вошли два проекта. "Все будет зависеть от того, как Хабаровский край справиться с программой "11-18", — сказал Королев.

По данным краевых властей, в 2018 году в рамках действующей ФЦП будут завершены работы по реконструкции набережной на трех этапах – это участок от речного вокзала до открытого плавательного бассейна на стадионе имени Ленина. С 2019 года планируется продолжить работы по реконструкции набережной на четвертом участке — от открытого плавательного бассейна до яхт-клуба на улице Советской.