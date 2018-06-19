В Новой Зеландии спасают самое большое насекомое в мире

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Гигантская вета — насекомое, которое пережило динозавров, сейчас находится на грани вымирания, сообщает Aljazeera.

Вета, вес которого может достигать 70 грамм, водится только в Новой Зеландии и сейчас из-за пестицидов подвергается большой опасности.

Чтобы сохранить редкий вид, в Оклендском зоопарке создали единственную в мире программу по сохранению насекомого. Специалисты занимаются разведением веты, выпуская особей в наиболее подходящую естественную среду.

Гигантские размеры насекомого (некоторые достигают размеров ладони взрослого человека) связаны с отсутствием в Новой Зеландии мелких млекопитающих, место которых и заняли насекомые.