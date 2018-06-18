Подросток из Австрии попытался украсть фрагмент Колизея

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Молодой человек из Австрии на экскурсии в Риме не заметил присутствия карабинеров, отломал от колоннады Колизея фрагмент и попытался спрятать "драгоценный сувенир" в рюкзак, сообщает Roma Today.

Карабинеры задержали подростка. Он обвиняется в "незаконном присвоении культурных ценностей, принадлежащих государству".

Как пишет издание The Local, пока неизвестно, что будет с подростком. В прошлом другие (взрослые) туристы столкнулись со штрафами в несколько тысяч евро за повреждение Колизея. Кроме того, нанесение ущерба культурному наследию или ландшафту Италии может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.