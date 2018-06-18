Болгарский курорт Солнечный берег возьмут под усиленную охрану

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более тысячи полицейских из четырех стран и свыше 300 видеокамер будут следить за порядком на болгарском курорте Солнечный Берег, сообщает АТОР.
Также там будет ликвидирована частная торговля с рук и с лотков.
Вопросы безопасности на пляжах Солнечного Берега обсуждались на встрече министра туризма Болгарии Николины Ангелковой с министром внутренних дел Валентином Радевым.
"Этим летом мы ждем гораздо больше туристов, что требует от нас и улучшения организации их отдыха", — подчеркнула Ангелкова. Для обеспечения круглосуточной охраны курортов только на Солнечном Берегу будут работать около 300 видеокамер, за порядком будут следить более 1000 полицейских, которые специально будут командированы сюда на летний период. Кроме того, болгарским сотрудникам будут помогать их коллеги из Румынии, Чехии и Германии. На курорте будут организованы конные патрули, будет работать и велополиция.
В отличие от прошлых лет, в этом году на Солнечном Берегу не будет частной торговли с рук или с лотков. Как заявила Николина Ангелкова, за этим в том числе будут следить сотрудники МВД.
В 2017 году в Болгарии отдохнуло 8,9 млн. иностранных туристов, что на 7% больше, чем в рекордном 2016 году. "Мы ждем, что в 2018 году количество иностранных туристов в Болгарии увеличится еще на 5% по сравнению с прошлым годом", — подчеркнула Николина Ангелкова.
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