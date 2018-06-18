Туристы дошли до Южного полюса, используя возобновляемые источники энергии

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Роберт и Барни Свон — команда из сына и отца, путешественники, совершившие исторический поход к Южному полюсу, в ходе которого им даже удалось покататься на велосипеде, сообщает CBS.

Мужчины выживали в течение двух месяцев только за счет возобновляемой энергии, желая показать, что, если это возможно в крайне неблагоприятных условиях, значит, достижимо и в обычной жизни.

"На самом деле, это не совсем то, что должны делать люди в возрасте 61 года, — сказал Роберт Свон о своем решении провести путешествие по Антарктике. – Но Барни убедил меня, что вместе мы покажем, как люди старшего и младшего поколений должны объединиться для решения проблем Земли".