В Никитском ботаническом саду наступил пик цветения удивительных растений

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Никитском ботаническом саду зацвели большинство растений из коллекции лилейников, которые похожи на лилии, но относятся к другому семейству, сообщается на официальном сайте сада.

В этом году посетители могут увидеть 170 сортов растения, селекция 110 из которых проходила в Никитском саду.

Публикация от Никитский сад (@nikitskiy_sad) 17 Июн 2018 в 5:42 PDT

Лилейники, согласно народным поверьям, считаются цветком радости: вдыхание аромата растения уносит прочь все горести и печали.

Публикация от Людмила Улейская (@liudmilauleiskaia) 17 Июн 2018 в 8:37 PDT

Выставка, как и цветение лилейников в ботаническом саду, предположительно продлятся до середины августа.