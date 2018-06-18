Российские школьники стали чаще летать внутри страны

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. По данным ранних бронирований авиабилетов, число авиапассажиров-школьников в период текущих летних каникул выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщает Trn-news.
Однако эта тенденция коснулась только внутренних направлений. По внешним объем сократился на 1,6%.
Цены на перелеты для школьников выросли как по России, так и за границу. Средняя стоимость билета туда-обратно внутри страны для детей в летний период увеличилась с 8 375 до 8 959 рублей, то есть на 6,9%. За границу — с 12 238 до 13 975 рублей, то есть на 14%.
Самыми популярными направлениями у школьников на текущие летние каникулы стали Симферополь, Сочи, Анапа, Калининград и Краснодар. 69% авиапассажиров-школьников будут отдыхать в России, 31% — за границей. В прошлом году это соотношение составляло 64% и 36% соответственно.
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