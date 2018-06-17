В Китае сняли на видео уникального "волшебного кролика"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Впервые удалось получить видео илийской пищухи, которая была открыта в 1983 году и подтверждена как новый вид в 1985 году, сообщает IFLScience.

После этого неуловимое животное было замечено снова лишь спустя почти 20 лет. Это млекопитающее отряда зайцеобразные, питающееся травой и листьями, живет только в Китае и встречается еще реже, чем панда.

В 2014 году великолепная фотография наконец познакомила мир с харизматичной пищухой — небольшим животным размером примерно 20 сантиметров.

Особенно наблюдателей поразили уши зверька, его даже прозвали "волшебным кроликом". После фотографии в местах обитания илийской пищухи начали размещать видеоловушки.

Новые кадры помогут биологам лучше понять поведение и привычки питания животного. По подсчетам ученых, численность илийских пищух составляет менее 2000 особей.