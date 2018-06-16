Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают о вспышке геморрагической лихорадки Ласса в Нигерии, где в этом году от смертельно опасного заболевания погибли почти 120 человек, сообщается на сайте ведомства.

"Согласно информации Центра по контролю за заболеваниями Нигерии (NCDC), в стране продолжается вспышка геморрагической лихорадки Ласса. С 28 мая по 3 июня в Нигерии был зарегистрирован ещё один подтвержденный случай заболевания", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с 1 января по 3 июня в 21 штате страны было зарегистрировано 1982 случаев, похожих на лихорадку Ласса, из которых 432 подтверждены лабораторно. С начала вспышки зарегистрировано 118 смертельных исходов заболеваний.

"В рамках проводимых властями мероприятий всего было выявлено 5353 человека, подвергшихся риску заражения. Из них 55 в настоящее время остаются под наблюдением", — рассказали в Роспотребнадзоре. Специалисты просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

Месяц назад Всемирная организация здравоохранения сообщила, что критическая фаза вспышки лихорадки Ласса в Нигерии преодолена, в этом году было зафиксировано 423 подтвержденных случаев заболевания, включая 106 смертей.

Лихорадка Ласса — острое смертельно опасное инфекционное заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок. При заражении пораженными оказываются органы дыхания, почки и центральная нервная система. Передается через еду или предметы обихода, загрязненные испражнениями грызунов. Может передаваться от человека к человеку при близком контакте, в том числе в больницах и лабораториях. Является эндемичным заболеванием в Бенине, Гвинее, Гане, Либерии, Мали, Сьерра-Леоне и Нигерии, встречается в других странах Западной Африки.