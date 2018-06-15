Танец медведя-великана удалось сфотографировать в "Брянском лесу"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Возле деревни Чухраи фотоловушки заповедника "Брянский лес" запечатлели медведя-великана, огромное животное танцует свои "медвежьи танцы", сообщает официальный сайт заповедника.

Медведь-великан впервые попался на фотоловушки весной прошлого года – он делал там то же самое, что и сейчас. В брачный период, самец маркирует свою территорию.

Сотрудники заповедника определили рост мишки. Оказалось, что он ростом два метра 20 сантиметров. Возраст питомца около 6-8 лет, то есть это активный молодой медведь.

"Такой крупный медведь – нечастое явление для брянских лесов, — говорит Елена Ситникова, заместитель директора по научной работе заповедника "Брянский лес". – За несколько лет нашей работы с фотоловушками мы буквально по пальцам можем перечислить встречи с медведями-гигантами. Этому есть простое объяснение – вольных калорийных кормов, как на Камчатке, к примеру, у брянских медведей нет, свою массу они набирают долго и кропотливо".