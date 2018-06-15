Снижение гостиничных сборов в ОАЭ может увеличить турпоток из России

ДУБАЙ, 15 июн — РИА Новости. Снижение налоговых сборов с постояльцев отелей в ОАЭ положительно скажется на турпотоке из России, считают в крупном российском туроператоре "Натали Турс".

Ранее в течение одной недели власти двух крупнейших эмиратов страны – Абу-Даби и Дубая – заявили о снижении муниципальных налоговых сборов с гостиничного сектора. В Дубае муниципальный налог, который начисляется на стоимость проживания и питания в отелях, был снижен с 10% до 7%. В Абу-Даби снижение было более значительным: в общей сложности с 10% до 5,5%, не считая сокращения фиксированного сбора за каждую ночь в гостинице с 15 до 10 дирхамов ОАЭ (с 4,1 до 2,7 доллара США).

"Снижение налоговой нагрузки на гостиницы и рестораны ОАЭ в целом (Дубай и Абу-Даби) по нашей оценке станет положительным моментом для привлечения клиентов в ОАЭ. Хотя, конечно, в летний период тенденция к увеличению потока будет выражена не так явно, как в более прохладное время года", — отметил представитель "Натали Турс".

По заявлению властей ОАЭ, данный шаг направлен на поддержание конкурентоспособности ОАЭ как мирового туристического направления. Только один Дубай в 2017 году по официальной статистике посетило 15,8 миллиона человек, причем власти эмирата планируют увеличить эту цифру до 20 миллионов человек к 2020 году.

"Сейчас все опять заговорили о скором открытии прямых рейсов из России в египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Конечно, на эти вызовы нужно отвечать. Поэтому снижение налоговой нагрузки, а перед этим отмена виз, обязательно привлечет новых туристов не только в Дубай, но и в другие эмираты страны", — считают в туроператоре.

С 2017 года в ОАЭ действует бесплатная 30-дневная виза для граждан России, которая ставится в паспорт в аэропорту. Благодаря этому, а также стабилизации курса рубля, турпоток из РФ в ОАЭ в последнее время быстрыми темпами растет.

"Последние несколько лет, после введения запретов на Турцию и Египет, ОАЭ как туристическое направление получили уникальный шанс громко заявить о себе на российском рынке. И шанс этот использован на все сто. ОАЭ очень выросли по турпотокам, параллельно улучшалась туристическая инфраструктура, авикомпания flydubai открыла полётные программы их более чем десятка регионов России", — отметил представитель "Натали Турс".

Вместе с тем, в гостиницах ОАЭ продолжает действовать 10-процентный сбор за обслуживание, а также введенный с 1 января 2018 года налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 5%. В планах властей ОАЭ создать механизм для возмещения налога туристам ("такс-фри") на определенные категории товаров уже в этом году.