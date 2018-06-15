Черные лебеди с длинными шеями встретят гостей Парка Горького в Москве

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Парке Горького в Москве появилась пара черных австралийских лебедей, вес каждого – около девяти килограмм, рост – до полутора метров, сообщает пресс-служба парка.

Отличительная черта черных лебедей – длинная шея: примерно в половину длины всего тела, что позволяет им добывать пищу даже в самых глубоких водоемах.

© Фото : предоставлено пресс-службой Парка Горького В Малый Голицынский пруд орнитологи выпустили пару черных австралийских лебедей © Фото : предоставлено пресс-службой Парка Горького В Малый Голицынский пруд орнитологи выпустили пару черных австралийских лебедей

Увидеть или даже покормить австралийских черных лебедей гости смогут на Малом Голицынском пруду.

По соседству, на Большом Голицынском, обитают три их сородича – лебеди-шипуны: мама, папа и ребенок. Но они не подпускают к своей территории посторонних, а черные лебеди, по словам орнитологов, отличаются спокойным дружелюбным нравом, но плохо переносят холода.

© Фото : предоставлено пресс-службой Парка Горького В Малый Голицынский пруд орнитологи выпустили пару черных австралийских лебедей © Фото : предоставлено пресс-службой Парка Горького В Малый Голицынский пруд орнитологи выпустили пару черных австралийских лебедей

При наступлении первых осенних заморозков они переберутся на зиму в специальный вольер, расположенный неподалеку на Голицынских прудах.

Помимо черных лебедей, этим летом в Парке Горького появились также шесть видов фазанов и павлин – полюбоваться ими можно в мини-зоопарке, расположенном на Воробьевых горах.