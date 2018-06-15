Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
Черные лебеди с длинными шеями встретят гостей Парка Горького в Москве
09:2915.06.2018
03190
В Малый Голицынский пруд орнитологи выпустили пару черных австралийских лебедей
© Фото : предоставлено пресс-службой Парка Горького

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Парке Горького в Москве появилась пара черных австралийских лебедей, вес каждого – около девяти килограмм, рост – до полутора метров, сообщает пресс-служба парка.

Отличительная черта черных лебедей – длинная шея: примерно в половину длины всего тела, что позволяет им добывать пищу даже в самых глубоких водоемах.

© Фото : предоставлено пресс-службой Парка ГорькогоВ Малый Голицынский пруд орнитологи выпустили пару черных австралийских лебедей
© Фото : предоставлено пресс-службой Парка Горького
В Малый Голицынский пруд орнитологи выпустили пару черных австралийских лебедей

Увидеть или даже покормить австралийских черных лебедей гости смогут на Малом Голицынском пруду.

Лебеди на незамерзающем озере Светлом в государственном природном заказнике Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Травы, битлы и танец лебедей: чем Алтай готов удивить туристов

По соседству, на Большом Голицынском, обитают три их сородича – лебеди-шипуны: мама, папа и ребенок. Но они не подпускают к своей территории посторонних, а черные лебеди, по словам орнитологов, отличаются спокойным дружелюбным нравом, но плохо переносят холода.

© Фото : предоставлено пресс-службой Парка ГорькогоВ Малый Голицынский пруд орнитологи выпустили пару черных австралийских лебедей
© Фото : предоставлено пресс-службой Парка Горького
В Малый Голицынский пруд орнитологи выпустили пару черных австралийских лебедей

При наступлении первых осенних заморозков они переберутся на зиму в специальный вольер, расположенный неподалеку на Голицынских прудах.

Помимо черных лебедей, этим летом в Парке Горького появились также шесть видов фазанов и павлин – полюбоваться ими можно в мини-зоопарке, расположенном на Воробьевых горах.

Редкая красота: "лебединое озеро" на Алтае
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКаждый год сотни лебедей прилетают на зимовку к озеру Светлое в Алтайском крае.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Каждый год сотни лебедей прилетают на зимовку к озеру Светлое в Алтайском крае.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОзеро не замерзает из-за теплых ключей, которые бьют в водоеме.Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Озеро не замерзает из-за теплых ключей, которые бьют в водоеме.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ 1974 году вокруг озера был организован заказник "Лебединый", его площадь - более 38 тысяч гектаров. Помимо нескольких озер, в него входят 96 километров реки Катунь и около 70 островов.Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В 1974 году вокруг озера был организован заказник "Лебединый", его площадь - более 38 тысяч гектаров. Помимо нескольких озер, в него входят 96 километров реки Катунь и около 70 островов.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЕгеря, работающие в заказнике, в период зимовки подкармливают птиц.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Егеря, работающие в заказнике, в период зимовки подкармливают птиц.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ этом году из-за сильных морозов озеро Светлое стало затягиваться льдом.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В этом году из-за сильных морозов озеро Светлое стало затягиваться льдом.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВблизи озера температура воздуха опустилась до минус 40 градусов.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Вблизи озера температура воздуха опустилась до минус 40 градусов.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПлощадь озера уже сократилась в пять раз, однако егеря уверены, что озеро не замерзнет целиком и места хватит для всех зимующих здесь лебедей.Лебеди-кликуны и утки зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Площадь озера уже сократилась в пять раз, однако егеря уверены, что озеро не замерзнет целиком и места хватит для всех зимующих здесь лебедей.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ условиях экстремальных морозов лебедей стараются кормить чаще.Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В условиях экстремальных морозов лебедей стараются кормить чаще.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКаждый день им дают до 300 килограмм смеси из овса, ячменя и гороха.Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Каждый день им дают до 300 килограмм смеси из овса, ячменя и гороха.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкБольшую часть времени птицы спят на воде, температура которой держится на уровне 6 градусов тепла.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Большую часть времени птицы спят на воде, температура которой держится на уровне 6 градусов тепла.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНа данный момент в заказнике зимуют порядка 700 лебедей и 2000 уток.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
На данный момент в заказнике зимуют порядка 700 лебедей и 2000 уток.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЗаказник "Лебединый" расположен на Предалтайской равнине среди луговых степей и древних террас Катуни.Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Заказник "Лебединый" расположен на Предалтайской равнине среди луговых степей и древних террас Катуни.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ России существует всего два "лебединых" заказника: в Анадырском районе Чукотского автономного округа и в Советском районе Алтайского края.Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В России существует всего два "лебединых" заказника: в Анадырском районе Чукотского автономного округа и в Советском районе Алтайского края.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ зоне континентального климата Алтай - единственное место в стране, где лебеди остаются на зиму.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В зоне континентального климата Алтай - единственное место в стране, где лебеди остаются на зиму.
/
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
Россия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
Россия
Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена