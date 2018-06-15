Черные лебеди с длинными шеями встретят гостей Парка Горького в Москве

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Парке Горького в Москве появилась пара черных австралийских лебедей, вес каждого – около девяти килограмм, рост – до полутора метров, сообщает пресс-служба парка.
Отличительная черта черных лебедей – длинная шея: примерно в половину длины всего тела, что позволяет им добывать пищу даже в самых глубоких водоемах.
В Малый Голицынский пруд орнитологи выпустили пару черных австралийских лебедей
Увидеть или даже покормить австралийских черных лебедей гости смогут на Малом Голицынском пруду.
По соседству, на Большом Голицынском, обитают три их сородича – лебеди-шипуны: мама, папа и ребенок. Но они не подпускают к своей территории посторонних, а черные лебеди, по словам орнитологов, отличаются спокойным дружелюбным нравом, но плохо переносят холода.
В Малый Голицынский пруд орнитологи выпустили пару черных австралийских лебедей
При наступлении первых осенних заморозков они переберутся на зиму в специальный вольер, расположенный неподалеку на Голицынских прудах.
Помимо черных лебедей, этим летом в Парке Горького появились также шесть видов фазанов и павлин – полюбоваться ими можно в мини-зоопарке, расположенном на Воробьевых горах.
Каждый год сотни лебедей прилетают на зимовку к озеру Светлое в Алтайском крае.
Озеро не замерзает из-за теплых ключей, которые бьют в водоеме.
В 1974 году вокруг озера был организован заказник "Лебединый", его площадь - более 38 тысяч гектаров. Помимо нескольких озер, в него входят 96 километров реки Катунь и около 70 островов.
Егеря, работающие в заказнике, в период зимовки подкармливают птиц.
В этом году из-за сильных морозов озеро Светлое стало затягиваться льдом.
Вблизи озера температура воздуха опустилась до минус 40 градусов.
Площадь озера уже сократилась в пять раз, однако егеря уверены, что озеро не замерзнет целиком и места хватит для всех зимующих здесь лебедей.
В условиях экстремальных морозов лебедей стараются кормить чаще.
Каждый день им дают до 300 килограмм смеси из овса, ячменя и гороха.
Большую часть времени птицы спят на воде, температура которой держится на уровне 6 градусов тепла.
На данный момент в заказнике зимуют порядка 700 лебедей и 2000 уток.
Заказник "Лебединый" расположен на Предалтайской равнине среди луговых степей и древних террас Катуни.
В России существует всего два "лебединых" заказника: в Анадырском районе Чукотского автономного округа и в Советском районе Алтайского края.
В зоне континентального климата Алтай - единственное место в стране, где лебеди остаются на зиму.
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