Глава Крыма заверил, что трасса "Таврида" будет бесплатной

КРАСНОПЕРЕКОПСК (Крым), 14 июн — РИА Новости. Плата за проезд по трассе "Таврида" в Крыму взиматься не будет, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Бесплатная (будет "Таврида") 100%, здесь нет никаких вопросов", — сказал Аксенов.

Строящаяся четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.