"Призрачное" дерево напугало полицейского в Британии

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Полицейский из Йоркшира сфотографировал жуткое дерево, покрытое паутиной сотен гусениц, которое сразу привлекло внимание пользователей социальных сетей, сообщает Daily Mail.

По словам автора фото, дерево было настолько густо покрыто личинками, что казалось, будто оно движется.

Представитель общества по сохранению бабочек заявил: "В данном случае мы, скорее всего, имеем дело с горностаевой черемуховой молью. Гусеницы создают такие сети каждый год, что позволяет им защищаться от хищников".