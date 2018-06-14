Впервые получены фотографии кормления котят леопарда

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Специалистам "Земли леопарда" впервые удалось запечатлеть процесс грудного вскармливания самкой дальневосточного леопарда своих детенышей в дикой природе, сообщает пресс-служба заповедника.

На уникальных кадрах семья леопардов несколько часов безмятежно отдыхает в заповедном лесу. Самка ласково вылизывает котят, один из них пытается присосаться к материнской груди.

Котятам на фотографиях около шести месяцев – примерно в этом возрасте молодые леопарды полностью перестают питаться материнским молоком. Их основной корм – мясо, добываемое матерью. Но в момент семейного отдыха мать допустила большого котенка до молока. Этому способствовали расслабленное состояние и хорошая физическая форма хищницы.

"Период лактации для самок – весьма напряжённое по энергетическим затратам время, – отметила Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда". – Ведь им приходится расходовать много сил, чтобы и охотиться, и вырабатывать достаточно молока".

Специалист отметила, что на снимках у самки уже не заметно сосков, живот подтянут, значит, период лактации почти закончен. Но ей приходится охотиться гораздо чаще, чтобы прокормить себя и растущих котят, которые при этом могут мешать удачной охоте, крутясь поблизости.

Фотоловушка зафиксировала не просто проход животных по тропе, а целый эпизод из жизни здорового пятнистого семейства, который принес новые данные о популяции самой редкой крупной кошки в мире.