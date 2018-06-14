Впервые получены фотографии кормления котят леопарда

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Специалистам "Земли леопарда" впервые удалось запечатлеть процесс грудного вскармливания самкой дальневосточного леопарда своих детенышей в дикой природе, сообщает пресс-служба заповедника.
На уникальных кадрах семья леопардов несколько часов безмятежно отдыхает в заповедном лесу. Самка ласково вылизывает котят, один из них пытается присосаться к материнской груди.
Котятам на фотографиях около шести месяцев – примерно в этом возрасте молодые леопарды полностью перестают питаться материнским молоком. Их основной корм – мясо, добываемое матерью. Но в момент семейного отдыха мать допустила большого котенка до молока. Этому способствовали расслабленное состояние и хорошая физическая форма хищницы.
"Период лактации для самок – весьма напряжённое по энергетическим затратам время, – отметила Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда". – Ведь им приходится расходовать много сил, чтобы и охотиться, и вырабатывать достаточно молока".
Специалист отметила, что на снимках у самки уже не заметно сосков, живот подтянут, значит, период лактации почти закончен. Но ей приходится охотиться гораздо чаще, чтобы прокормить себя и растущих котят, которые при этом могут мешать удачной охоте, крутясь поблизости.
Фотоловушка зафиксировала не просто проход животных по тропе, а целый эпизод из жизни здорового пятнистого семейства, который принес новые данные о популяции самой редкой крупной кошки в мире.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.