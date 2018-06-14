В выплатах отказать: как не разориться из-за болезни на отдыхе

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Для многих российских туристов полис страхования выезжающих за рубеж — это такая бумажка, которая лежит на дне чемодана, говорят профессионалы туррынка. Или не лежит, что намного хуже. Без полиса нельзя получить, например, шенгенскую визу, приобрести пакетный тур. Но самостоятельные путешественники нередко игнорируют возможность за несколько тысяч рублей обеспечить себе в другой стране лечение или даже спасение жизни. Об особенностях страхования и что делать при наступлении страхового случая — в материале РИА Новости.

Две тысячи евро в сутки

В минувшие выходные в Турции произошел несчастный случай, пострадал подросток из Челябинска. Мальчика обнаружили на дне бассейна в отеле, госпитализировали в бессознательном состоянии. На данный момент известно, что ребенок пошел на поправку, с ним находится его мать.

"Случай признан страховым, все расходы на лечение взяла на себя страховая компания. Суммы по полису на данный момент хватает. Сейчас прогнозы врачей утешительные, ждем выздоровления молодого человека", — сообщается на сайте страховщика.

Семье подростка не придется нести неподъемные расходы. По словам матери, пребывание в реанимации больницы Антальи стоит около двух тысяч евро в сутки. Но все оплатит страховая компания.

Общий долг — 64 тысячи долларов

В апреле в Таиланде от лихорадки денге скончался российский турист. Страховки у него не было.

"Общий долг за лечение в двух больницах составлял один миллион 985 тысяч таиландских бат (примерно 64 тысячи долларов), — рассказывала знакомая семьи Ирина Золотарева. — Паспорт находился в залоге в больнице Mission Hospital Phuket, а тело — в морге больницы "Ватчира Пхукет".

Также в апреле родственники и друзья собирали деньги на лечение российской туристки, упавшей с балкона на острове Панган в Таиланде. "Так вышло, что у Юли нет медицинской страховки и расходы на ее скорую, пребывание в больнице, транспортировку, операцию и так далее уже составляют немаленькую сумму, для родных это неподъемные деньги", — писали в группу "Твори добро" в Facebook. Девушка уже вернулась в Россию, ее лечение продолжается.

100 тысяч долларов за три тысячи рублей

В страховых компаниях оперируют цифрами. "При путешествиях стоит покупать полис с лимитом не 30 или 50, а 100 тысяч долларов США, потому что цена лечения любого заболевания сложнее перелома или насморка может оказаться выше, чем кажется туристам, и вплотную приближаться к верхнему лимиту страховой суммы", — говорит представитель крупной страховой компании Юрий Нехайчук.

По его словам, обстоятельства заболевания и объемы необходимых медицинских услуг сложно прогнозировать. Чтобы уберечь себя от чрезмерных расходов, стоит выбрать лимит побольше.

"Для Турции, Туниса, стран Европы страховой суммы в 40 тысяч у. е. должно хватить, — поясняет Юлия Алчеева, исполнительный директор компании, специализирующейся на туристическом страховании. — Но мы всегда рекомендуем оформлять полис с суммой покрытия 50-100 тысяч у. е., чтобы даже при длительной госпитализации и сложных операциях хватило".

Для отдаленных направлений (Северная и Южная Америка, Австралия и Юго-Восточная Азия) сумма должна быть строго 100 тысяч у. е. — из-за стоимости лечения и дорогой транспортировки в Россию.

Цена страховок с покрытием в 100 тысяч у. е. для десятидневного тура в различных компаниях колеблется от полутора тысяч до четырех тысяч рублей.

Спорт и бокал вина

Кроме того, к полису ВЗР всегда можно добавить опцию "Активные виды отдыха", если турист планирует ими заниматься. Есть компании, где это уже включено в стоимость. Если речь идет о спорте (кроссовые мотоциклы, дайвинг, горные лыжи), лучше выбирать отдельную опцию "Спорт" — это чуть дороже, но гарантирует необходимую специализированную помощь.

Отдельный вопрос — алкоголь. Как правило, опьянение — повод отказать в оплате лечения.

"Но при этом важно, была ли прямая причинно-следственная связь между выпитым бокалом вина и случившимся, — уточняет Юлия Алчеева. — Мы всегда обращали внимание, что и по какой причине произошло с туристом. Если, к примеру, на него упало дерево — это явно не из-за алкоголя, оснований для отказа в выплате нет".

Если же турист планирует употреблять алкоголь, следует приобрести страховку, где выпитый бокал или даже бутылка вина не считается причиной для отказа в оплате лечения при ЧП. Такие программы есть.

Расширить по умолчанию

"К сожалению, российские туристы, покупая страховку, не очень внимательно читают условия полиса и не знают, какие случаи страховые, а какие — нет, — сетует руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова. — Хотя условия, как правило, очень четко прописаны и есть в открытом доступе".

Например, согласно правилам ряда страховых компаний, инфаркт миокарда, инсульт, травмы, полученные при катании на лошадях, моторных лодках, яхтах, мотоциклах, скутерах, не считаются страховыми случаями. Но многие путешественники не знают об этом.

"В целом для наших туристов полис — это просто такая бумажка, которая лежит на дне чемодана", — говорит юрист.

Некоторые туроператоры предлагают расширенную страховку по умолчанию. "Она включена в стоимость пакетного тура. Если турист не хочет ее покупать, он может отказаться", — рассказывает генеральный директор крупной туроператорской компании Анна Подгорная. Большинство, по ее словам, выбирают расширенный полис.

"Я всем рекомендую именно его. Такая страховка не намного дороже обычной, но ее приобретение — это проявление ответственности и перед собой, и перед родственниками", — поясняет Анна Подгорная.

Посмотреть список клиник

© Фото : Charité-Universitätsmedizin Berlin Крупнейшая университетская клиника Германии Charite © Фото : Charité-Universitätsmedizin Berlin Крупнейшая университетская клиника Германии Charite

Еще один момент: полис, по словам юристов, не только "дает права, но и накладывает обязанности". "Когда что-то случается, туристы в панике могут поехать в первую попавшуюся клинику, а лишь потом обратиться в страховую, — поясняет Надежда Ефремова. — Если наступил страховой случай, надо как можно скорее сообщить в компанию, с которой сотрудничает страховщик, она направит врача, скорую помощь, подскажет, в какой клинике лечиться".

Кстати, при выборе страховщика стоит обратить внимание на список клиник, предлагаемых в стране назначения. Чем их больше, тем лучше.

Важна и возможность оказать помощь в режиме "здесь и сейчас" на местности, в том числе посредством мобильного приложения.

Также нужно внимательно ознакомиться с покрытием по страховому полису, не выбирать самый дешевый вариант, посмотреть отзывы о страховых компаниях и их рейтинги.