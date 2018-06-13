Жители города Обь устроили венецианский карнавал в затопленном переходе

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Жители города в Новосибирской области оригинальным способом привлекли внимание к проблеме затопления перехода под федеральной трассой после дождей, сообщает Sib.Fm.

Прошедший 10 июня ливень превратил пешеходный переход у остановки "Октябрьская" под федеральной трассой "Байкал" в канал, на котором и было решено провести карнавал. Туда приплыл гондольер, а загадочные дамы в масках танцевали под мелодию его гитары, а также украсили водную гладь цветами и свечами.

"Мы не стали устраивать митинги, перекрывать трассу, а решили так показать, что мы есть, что хотим человеческого отношения", — рассказала автор идеи перфоманса Марина Воробьёва.

Марина добавила, что жители города, по территории которого проходит федеральная трасса и где живёт основная часть персонала международного аэропорта "Толмачёво", недоумевают, почему коммунальные, дорожные и строительные проблемы стоят в нём настолько остро.