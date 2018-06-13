Число российских туристов в Японии возросло на 40% за год

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Благодаря смягчению визового режима число посетивших Японию туристов из России возросло на 40% за прошедший год, заявил посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.
Глава японской дипмиссии принял участие в открытии выставки совместных российско-японских проектов в рамках перекрестного года России в Японии и Японии в России. Выставка, на которой представлены проекты в сфере медицинского обслуживания, благоустройства городской среды, организации дорожного движения, а также в целом использования умных технологий проходит в Госдуме.
"Благодаря смягчению визового режима между Японией и Россией в 2017 году только за один год число российских туристов, посетивших Японию, возросло на 40%. Это большое увеличение", — сказал Кодзуки.
Однако, по его мнению, эта цифра может быть и выше. "Нам хотелось бы, чтобы намного больше россиян посещали Японию", — сказал он.
Также Кодзуки отметил, что при международном сотрудничестве необходимо обратить внимание на проекты в сфере повышения качества жизни, передовых технологий и туризма. "Это три области, на которые мы бы хотели особо обратить ваше внимание", — отметил он.
На выставке представлены проекты сотрудничества России и Японии в производстве удобрений, экологического обустройства городов, организации дорожного регулирования, восстановления изношенных труб, производства радиаторов для грузовых и легковых автомобилей и другие. Многие из них уже действуют в российских и японских регионах.
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