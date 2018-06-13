Участия "Турпомощи" в судьбе клиентов туроператора "Радуга" не потребуется

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ассоциация "Турпомощь" будет следить за ситуацией с туроператором "Радуга травел центр", который объявил о приостановке своей деятельности, но ее непосредственного участия в судьбе клиентов этой компании не потребуется, заявил РИА Новости в среду директор ассоциации Александр Осауленко.

"Ассоциация "Турпомощь" пока мониторит ситуацию, но не более того. Наше участие в судьбе клиентов туроператора "Радуга" не потребуется. Мы находимся на связи с туроператором. Неисполненных обязательств перед пакетными туристами, которые сейчас находятся за рубежом, у компании нет, они вылетят обратно в срок. Нам это подтвердили, и звонков от туристов к нам не поступало", — сказал собеседник агентства.

Также, по словам Осауленко, благодаря страховке, денежных средств на возмещение расходов тем туристам, которые приобрели путевки, но не смогут теперь улететь, хватает. Страховая компания будет эти расходы возмещать.

"По предварительным данным, за границей сейчас находятся около 200 туристов, а тех, кто не сможет улететь по путевкам "Радуги", в разы больше", — уточнил он.

Как ранее сообщал Ростуризм, туроператор ООО "Радуга травел центр" в воскресенье публично объявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта с 11 июня. Ведомство также отметило, что в случае возникновения проблем с обратными вылетами, а также с незаселением или выселением из отелей туристы имеют право на получение экстренной помощи, и для ее получения необходимо обратиться в "Турпомощь".