На отдых в Крым приезжают все больше туристов из Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Туроператоры отмечают, что все больше туров в Крым стали покупать жители Таиланда и туристы из Китая, сообщает АТОР.

Первая группа туристов из Таиланда посещала Крым в конце апреля, вторая – через месяц.

"Подготовка к турам шла больше года. Основная проблема при этом была информационной: жители королевства плохо осведомлены о туристических возможностях Крыма, свою роль сыграла и негативная компания в зарубежных СМИ относительно вхождения Крыма в состав России", — отметили представители туроператора, занимавшегося организацией поездки.

Тайские туристы приезжают в Крым в рамках экскурсионных туров на 3-5 дней с предварительным заездом в Москву, где для них заготовлена отдельная экскурсионная программа.

На полуострове туристов из Таиланда прежде всего интересуют культурно-исторические и природные достопримечательности Крыма – раскопки Херсонеса, исторические памятники Бахчисарая, знаменитые крымские дворцы (Ливадийский, Массандровский, Воронцовский), гора Ай-Петри.

Помимо тайцев, в этом году Крым принимает и организованных туристов из Китая. Правда, опрос операторов по внутреннему и въездному туризму показал, что покупать турs китайцы предпочитают у китайских фирм, которые напрямую работают с крымскими компаниями.