Агрессивные павлины портят автомобили на канадском курорте

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Жители провинции Британская Колумбия в Канаде сообщают, что в этом году павлины наносят ущерб на тысячи долларов автомобилям, припаркованным на улицах, пишет портал Travel and leisure.
Особенно агрессивными павлины становятся в период размножения. Они видят свое отражение в автомобилях темного цвета, принимают его за соперника и атакуют.
"Птицы царапают автомобили. Соседи говорят, что павлины также очень громко кричат", — пишут местные жители в Twitter.
There's a peacock problem in this #Surrey neighborhood! The birds catch themselves in the reflection of vehicles, and end up scratching the cars. Neighbours say they're also extremely loud. City officials say they're speaking with experts to determine next steps. pic.twitter.com/nTAOZr4vJ8— Sarah MacDonald (@CTVSarah) 2 июня 2018 г.
Они поясняют, что такая ситуация продлится до октября.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.