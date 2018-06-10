Агрессивные павлины портят автомобили на канадском курорте

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Жители провинции Британская Колумбия в Канаде сообщают, что в этом году павлины наносят ущерб на тысячи долларов автомобилям, припаркованным на улицах, пишет портал Travel and leisure.

Особенно агрессивными павлины становятся в период размножения. Они видят свое отражение в автомобилях темного цвета, принимают его за соперника и атакуют.

"Птицы царапают автомобили. Соседи говорят, что павлины также очень громко кричат", — пишут местные жители в Twitter.

There's a peacock problem in this #Surrey neighborhood! The birds catch themselves in the reflection of vehicles, and end up scratching the cars. Neighbours say they're also extremely loud. City officials say they're speaking with experts to determine next steps. pic.twitter.com/nTAOZr4vJ8 — Sarah MacDonald (@CTVSarah) 2 июня 2018 г.

​Они поясняют, что такая ситуация продлится до октября.