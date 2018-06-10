В Тверской области изготовили самый большой в России мармелад

ТВЕРЬ, 10 июн — РИА Новости. Самый большой в России мармелад весом 281 килограмм изготовили в воскресенье в Тверской области; достижение кондитеров официально зарегистрировано и будет занесено в Книгу рекордов России.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, рекорд установлен в День города Лихославля и Лихославльского района на фабрике компании "Мармеладная сказка".

Самый большой мармелад стал новым рекордом после самого большого в России фондю весом свыше 122 килограммов, которое приготовили месяц назад в Конаково на гастрономическом фестивале "Верещагин СырFest 2018".

На развитие событийного и других видов туризма, создание объектов туристического притяжения на территории Верхневолжья направлена отраслевая госпрограмма на 2018-2023 годы, которая была утверждена региональным правительством в 2017 году.

"Наши основные сегменты — активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический. На это нужно ориентироваться в работе по развитию туриндустрии Тверской области", — привели в пресс-службе слова губернатора области Игоря Рудени.

Как отмечается в сообщении, знаковым проектом для региона в этой сфере является кластер "Волжское море", направленный на развитие внутреннего водного туризма. Проект занял первое место на конкурсе Ростуризма для включения в ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" на 2019-2025 годы.

"Волжское море" включает шесть подпроектов: "Завидово Парк", "Кимры", "Калязин", "Весьегонск", "Конаково" и "Волжские прогулки". Предполагается создание в Завидово транспортно-пересадочного узла, гостиничных комплексов и аквапарка, а также строительство и реконструкция на территориях-участниках проекта причальных сооружений, благоустройство набережных, развитие музейных комплексов, приобретение туристских судов.

Проект планируется реализовать в период с 2019 по 2025 годы. Общие вложения составят свыше 9,1 миллиарда рублей, из которых более 1,4 миллиарда рублей должно поступить из федерального бюджета, около 500 миллионов рублей — из областного бюджета, более 7,2 миллиарда рублей —из внебюджетных источников.

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