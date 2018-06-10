Саудовская Аравия вводит визы по прибытию для курортов на Красном море

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия разрешит въезд иностранным туристам на фешенебельный курорт, создаваемый на 50 островах в Красном море, по упрощенной схеме, сообщает АТОР.

Курортная зона площадью 34 тысяч квадратных километров будет построена между провинциями Амладж и Аль-Джав, недалеко от прибрежного города Эль-Вадого, который уже открыт для иностранцев. Объем инвестиций в проект, который создаст 35 тысяч новых рабочих мест, оценивается в четыре миллиарда долларов.

Проект, который получил официальное название Red Sea ("Красное море"), будет функционировать в статусе особой экономической зоны. По сообщению саудовских СМИ, на этой территории будут действовать отельные нормативные акты, "более мягкое регулирование норм социального поведения", улучшенные правила для бизнеса и упрощенная схема въезда.

Для реализации проекта, задуманного в Саудовской Аравии, создано акционерное общество, полностью принадлежащее государственному инвестиционному фонду. Будет создан не имеющий аналогов в регионе курорт, "сочетающий роскошь, спокойствие, приключения и красивые пейзажи".

На первом этапе проекта, на площади, превышающей размеры территории Бельгии, будут построены отели и жилые дома, а также новый прибрежный город, аэропорт и пристань для яхт. Все эти объекты, строительство которых начнется уже через год, должны вступить в строй к концу 2022 года.

Запуск зоны Red Sea является одним из ключевых проектов в стратегии Саудовской Аравии по развитию своего туристического сектора, наряду с проектом Qiddiya, развлекательным курортом недалеко от Эр-Рияда, который будет в 2,5 раза больше развлекательного парка "Мир Диснея" в США.

Сегодня получить визу в Саудовскую Аравию обычные туристы не могут. Попасть в страну по визе могут только бизнесмены, мусульмане, совершающие паломничество в Мекку, или иностранцы, приезжающие в гости к члену семьи, проживающему в Саудовской Аравии. При этом женщины до 30 лет должны путешествовать в сопровождении мужа или брата, а отдельная незамужняя пара не может осуществить совместную поездку в королевство.

Въездной поток в Саудовскую Аравию оценивается в 200 тысяч человек в год. К 2020 году страна рассчитывает принимать до 1,5 миллионов иностранных туристов в год.