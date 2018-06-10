МОСКВА, 10 июня — РИА Новости, Ольга Цынская. Николай Миклухо-Маклай — директор Фонда сохранения этнокультурного наследия имени Миклухо-Маклая, исследователь и путешественник, потомок и полный тезка знаменитого ученого-этнографа, спустя почти 150 лет повторивший экспедицию своего прапрадеда в Папуа — Новую Гвинею, рассказал РИА Новости, почему туземцы не съели Миклухо-Маклая, как когда-то Кука, а также о том, знают ли папуасы о существовании холодильника, за какой подарок можно получить жену и что он привез с Берега Маклая.

— Когда я понял, что никто из потомков Н. Н. Миклухо-Маклая так и не прошел по его следам, сам собрал экспедицию. Ведь полное совпадение имени, отчества и фамилии с моим известным прапрадедом — это не только гордость, но и ответственность. Больше сорока лет не было экспедиций из России в Новую Гвинею. После распада Советского Союза с этим островом вообще прервались все экономические отношения. То есть мы ехали в неизвестность. Прежде всего меня поразило то, что местные жители до сих пор помнят Николая Николаевича.

© Фото : предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая Папуа — Новая Гвинея, Берег Маклая, сентябрь 2017 года © Фото : предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая Папуа — Новая Гвинея, Берег Маклая, сентябрь 2017 года

Не обладай он такими человеческими качествами, какие у него были, он не только не смог бы провести исследования, его бы просто съели!

Кстати, о людоедах. Известно, что существуют они во всем мире, только это не афишируется. В Новой Гвинее людоедство — это церемония. Откровенно говоря, не столько уж там едят людей, сколько об этом говорят. Сейчас официально не зарегистрировано ни одного случая каннибализма на острове, но во времена прапрадеда такие ритуалы были.

© Фото : предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая Папуа — Новая Гвинея, Берег Маклая, сентябрь 2017 года © Фото : предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая Папуа — Новая Гвинея, Берег Маклая, сентябрь 2017 года

— В экспедиции нам удалось встретиться с потомками папуасов, лично знавших Миклухо-Маклая XIX века. Мы изучали местный быт, культуру, отмечали вместе День независимости Папуа — Новой Гвинеи и 146-ю годовщину высадки Миклухо-Маклая на остров. Во время нашего путешествия одну из деревень на северо-восточном побережье Новой Гвинеи назвали в честь прапрадеда — Маклай.

Вообще, экспедиция в Папуа — удовольствие недешевое. Помимо билетов — около 180 тысяч рублей на человека (а отправились мы впятером) — нужно постараться взять с собой максимально много всего. Москитные сетки, мешки, лекарства, спутниковые телефоны и так далее — ведь ты едешь в неизвестность. Информации об этом острове практически нет, самая свежая — десятилетней давности.

Туристам туда можно попасть или через Австралию, или через Индонезию. А там есть на что посмотреть. Например, удивительный фестиваль "Горока-шоу". Собираются представители множества племен — каждый в определенном головном уборе, с особой раскраской тела — и показывают свою культуру, танцы, музыку гостям со всего мира.

Многие из племен до сих пор живут достаточно обособленно, и это одна из немногих возможностей их увидеть.

Честно говоря, на фестивале хватает "ряженых", тем не менее записываются на него на несколько лет вперед, это уникальное мероприятие.

© Фото : предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая Папуа — Новая Гвинея, Берег Маклая, сентябрь 2017 года © Фото : предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая Папуа — Новая Гвинея, Берег Маклая, сентябрь 2017 года

— Николай Николаевич не напрасно хотел сохранить это место, превратить его в этнографический заповедник. Волею судьбы так и получилось: там живут те же люди, в абсолютно тех же хижинах. Они, конечно, немного знакомы с цивилизацией — знают, что такое телефон, футболки или католическая церковь. Но чтобы они, например, регулярно пользовались телефоном, у них были холодильники или они смотрели телевизор — этого нет. И денег особо тоже нет, да они и не нужны.

Новая Гвинея — второй по величине остров в мире после Гренландии, по площади больше, например, Германии, немного меньше Франции. Но дорог там всего около двух тысяч километров, из них облагороженных, с покрытием — лишь тысяча километров. Именно из-за труднодоступности и сохранилась такая аутентичная культура.

Это первое место на земле, где белый человек встретился с каменным веком. Очень приятно еще и то, что местные не только помнят Н. Н. Миклухо-Маклая, но и знают про Россию. Кстати, называют они ее деревней, в их лексиконе просто нет такого понятия, как страна.

© Фото : предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая Папуа — Новая Гвинея, Берег Маклая, сентябрь 2017 года © Фото : предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая Папуа — Новая Гвинея, Берег Маклая, сентябрь 2017 года

— Отдельная история, как они нас встречали. Еще с лодки мы увидели, как по берегу бегут люди навстречу нам. Три тысячи человек! Они подняли национальные флаги, пели гимн Папуа — Новой Гвинеи и еще они развернули флаг России! А увидев через четыре дня Майкла Сомаре — основателя государства, человека, который был 48 лет у власти, мы действительно поняли, насколько папуасы хранят эту память.

Ведь они в этих деревнях не читают книг, у них нет письменности, только устные предания. Когда я собирал экспедицию, я понимал, что это еще одна веха в истории взаимоотношений наших стран, дань памяти о великом русском путешественнике.

Я подготовился и купил для местных жителей очень дорогой подарок — свинью весом около двухсот килограммов. Для них это огромнейшая ценность, это ритуал.

За такое в ответ можно получить дом, девушку в жены. И я уверен, что это будет следующей легендой для их потомков. Папуасы — очень искренние люди, и, конечно, домой я тоже вернулся с подарками.

© Фото : предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая Папуа — Новая Гвинея, Берег Маклая, сентябрь 2017 года © Фото : предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая Папуа — Новая Гвинея, Берег Маклая, сентябрь 2017 года

Часть передал в Кунсткамеру, часть — в Музей антропологии МГУ, а один достался Музею мирового океана. Это очень ценные предметы, и они идентичны тем, что привозил мой прапрадед 150 лет тому назад.

— Не обошлось без курьезов. В Австралии нам сказали, что визы просрочены, а следующий самолет в Папуа был только через неделю. Эмоции зашкаливали. Представляете, девять месяцев ежедневной работы, чтобы собрать экспедицию, огромные расходы, и тут все под угрозой срыва! Еще было очень смешно, когда одного из участников экспедиции хотели женить на папуаске, как когда-то Николая Николаевича, и он все время очень переживал, что ему придется там остаться, в день отъезда от меня совсем не отходил.

© Фото : предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая Папуа — Новая Гвинея, Берег Маклая, сентябрь 2017 года © Фото : предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая Папуа — Новая Гвинея, Берег Маклая, сентябрь 2017 года

— После экспедиции я написал небольшой очерк и сделал выставку с фотографиями на культурном форуме. И специалисты, ученые и просто интересующиеся путешествиями говорили, что это обязательно нужно публиковать. Поэтому вместе с издательством "Наука" мы сейчас выпускаем научно-популярное издание "Путешествие на Берег Маклая", в котором и дневники Н. Н. Миклухо-Маклая 150-летней давности, и мои дневники.

© Фото : предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая Москва, Красная площадь, 2 июня 2018 года © Фото : предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая Москва, Красная площадь, 2 июня 2018 года

Можно сравнить жизнь папуасов 150 лет назад и сейчас, узнать мнение ученого того времени и мнение обычного человека, побывавшего там.