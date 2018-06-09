За посетителями самого большого аквапарка Белоруссии можно наблюдать онлайн

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. За посетителями минского аквапарка "Лебяжий" можно наблюдать в онлайн-режиме: трансляция ведется каждый день с девяти утра до одиннадцати вечера. При этом юристы считают, что при определенных обстоятельствах это может расцениваться как вторжение в личную жизнь, сообщает Naviny.by

Запустить трансляцию в аквапарке решили, в первую очередь, из-за большого количества вопросов посетителей о загрузке акватории, особенно в летний период.

"Запуск стрима — наиболее правдивый метод коммуникации, так как потенциальный гость доверяет только тому, что увидит собственными глазами. Также мы надеемся, что нововведение поспособствует уменьшению количества мелких краж в акватории", — рассказала креативный директор аквапарка "Лебяжий" Алина Змачинская.

Информацию о старте трансляции аквапарк разместил в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Некоторых трансляция возмутила. Одни называют ее очень странным решением и не собираются больше посещать аквапарк. Другие не хотят, чтобы за ними или их детьми наблюдали в режиме реального времени.

Сооснователь правозащитной организации Алексей Козлюк считает, что в данном случае существует потенциальный риск вторжения в частную жизнь.

"Несмотря на то, что это общественное место, люди там в какой-то степени раздеты, они вправе рассчитывать на защиту их личной жизни", — сказал юрист.

В случае, когда человека в аквапарке узнают по камерам и после этого у него возникнут проблемы, то у него, по словам эксперта, есть очень хорошие перспективы обратиться в прокуратуру и суд.