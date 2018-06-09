Туроператоров призвали сообщать клиентам об опасных болезнях в ряде стран

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ростуризм призывает туроператоров предупреждать клиентов о неблагоприятной ситуации с инфекционными болезнями в некоторых странах, сообщается на сайте ведомства.

В субботу Роспотребнадзор предупредил российских граждан об ухудшении эпидемиологической ситуации по ряду опасных инфекционных болезней в нескольких странах мира.

Отмечается, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с начала мая в Демократической Республике Конго 56 человек заболели лихорадкой Эбола. Также сообщается об инфекциях в Индии, Либерии, странах Африки, в числе которых Замбия и Кения, а также в Бразилии и странах Ближнего Востока: Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Саудовской Аравии.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в вышеперечисленные страны, предупреждать своих клиентов о неблагополучной эпидемиологической ситуации в них. Ростуризм рекомендует туристам, планирующим поездки в данные страны и находящимся в них на отдыхе, соблюдать меры личной безопасности, в случае ухудшения состояния здоровья немедленно обращаться к врачу", — говорится в сообщении.

В свою очередь, Роспотребнадзор рекомендует внимательно относиться к выбору страны для отдыха и соблюдать меры по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.