СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Международный аэропорт "Симферополь" расширил сеть региональных маршрутов, сообщает пресс-служба авиаузла.

С 9 июня авиакомпания "РусЛайн" открывает прямые рейсы из Симферополя в Воронеж и Липецк, с 10 июня — в Тамбов, а с 24 июня — в Курск.

"Все рейсы будут выполняться до конца августа на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел. "РусЛайн" — это вторая новая авиакомпания, открывшая авиаперелеты из аэропорта "Симферополь" в летнем сезоне 2018 года", — говорится в сообщении.

В свою очередь, гендиректор авиаузла Евгений Плаксин заявил, что расширение сети региональных маршрутов – важный этап работы аэропорта.

"В первую очередь это дает возможность нашим пассажирам прилететь в Крым, не делая пересадку в других аэропортах. Вместе с авиакомпанией "РусЛайн" мы составили расписание таким образом, чтобы прилетевшие туристы могли удобно добираться до мест отдыха в дневное время. Также мы рассчитываем, что новые направления будут востребованы и у тех, кто прилетает в Крым по вопросам развития бизнеса и деловых связей", — сказал Плаксин.

Новый терминал аэропорта Симферополя, построенный менее чем за 2 года, принял первых пассажиров 16 апреля. Это крупнейший инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Он был построен на принципах государственно-частного партнерства. В год новый аэровокзальный комплекс сможет обслуживать 6,5 миллионов человек.