"Шашлык по-керченски" и "Шарф дружбы": как Крым встретит День России

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. День России в Крыму отметят ярмарками, гонками, регатой и вязанием, сообщает Visit Crimea Guide.

В Симферополе 12 июня в течение всего дня будет работать ярмарка работ местных мастеров, для подростков проведут квест в Екатерининском саду, для любителей спорта – шоссейную велогонку. В 16:00 на площади Ленина начнётся праздничный концерт с участием духового оркестра.

В Севастополе отметят двойной праздник: День России и день города, в честь которых на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" откроется новая выставка, в акватории Севастопольской бухты – регата среди крейсерских яхт, а на Приморском бульваре – флешмоб "Я – Россия".

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В Керчи состоится автопробег "Мы строим мосты", "Богатырские игры" с участием профессионалов силового экстрима и гастрономический фестиваль "Шашлык по-керченски". Феодосия также отметит праздник автопробегом, а также концертом военного оркестра и салютом.

Ялта приглашает жителей и гостей города на молодежный флешмоб "Русь танцевальная – 2018", мастер-классы по росписи матрешек и праздничный концерт, а Евпатория – на акцию по вязанию "Шарф дружбы" и фестиваль "Спортивный звездопад".