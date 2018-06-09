"Шашлык по-керченски" и "Шарф дружбы": как Крым встретит День России

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. День России в Крыму отметят ярмарками, гонками, регатой и вязанием, сообщает Visit Crimea Guide.
В Симферополе 12 июня в течение всего дня будет работать ярмарка работ местных мастеров, для подростков проведут квест в Екатерининском саду, для любителей спорта – шоссейную велогонку. В 16:00 на площади Ленина начнётся праздничный концерт с участием духового оркестра.
В Севастополе отметят двойной праздник: День России и день города, в честь которых на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" откроется новая выставка, в акватории Севастопольской бухты – регата среди крейсерских яхт, а на Приморском бульваре – флешмоб "Я – Россия".
7.0%Буду отмечать
18.1%На даче
4.8%Уеду отдохнуть
53.8%Как обычный выходной
16.3%На работе
В Керчи состоится автопробег "Мы строим мосты", "Богатырские игры" с участием профессионалов силового экстрима и гастрономический фестиваль "Шашлык по-керченски". Феодосия также отметит праздник автопробегом, а также концертом военного оркестра и салютом.
Ялта приглашает жителей и гостей города на молодежный флешмоб "Русь танцевальная – 2018", мастер-классы по росписи матрешек и праздничный концерт, а Евпатория – на акцию по вязанию "Шарф дружбы" и фестиваль "Спортивный звездопад".
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.