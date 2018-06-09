Авиакомпания S7 начала летать в Исландию

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Авиакомпания S7 начала выполнять прямые рейсы из Москвы в Рейкьявик, сообщил перевозчик.

"S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, 9 июня 2018 года начинает осуществлять прямые регулярные рейсы из Москвы в Рейкьявик", — говорится в сообщении.

S7 – единственная авиакомпания, соединившая прямым рейсом Россию и Исландию. Полеты из Москвы в Рейкьявик выполняются по субботам на Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку 8 пассажиров в бизнес-классе и 168 пассажиров – в экономе.

Рейс вылетает из Москвы в 20:10 и приземляется в аэропорту Рейкьявика в 22:20 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 23:25 и прибывает в "Домодедово" в 07:10 на следующий день.

По словам коммерческого директора S7 Group Игоря Веретенникова, компания отмечает высокий спрос на этом направлении.

"Возможность добраться прямыми рейсами до Москвы также оценили болельщики сборной Исландии, которые прилетают в Россию поддержать команду на главном спортивном событии года", — отметили в перевозчике.