Авиакомпания S7 начала летать в Исландию

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Авиакомпания S7 начала выполнять прямые рейсы из Москвы в Рейкьявик, сообщил перевозчик.
S7 – единственная авиакомпания, соединившая прямым рейсом Россию и Исландию. Полеты из Москвы в Рейкьявик выполняются по субботам на Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку 8 пассажиров в бизнес-классе и 168 пассажиров – в экономе.
Рейс вылетает из Москвы в 20:10 и приземляется в аэропорту Рейкьявика в 22:20 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 23:25 и прибывает в "Домодедово" в 07:10 на следующий день.
По словам коммерческого директора S7 Group Игоря Веретенникова, компания отмечает высокий спрос на этом направлении.
"Возможность добраться прямыми рейсами до Москвы также оценили болельщики сборной Исландии, которые прилетают в Россию поддержать команду на главном спортивном событии года", — отметили в перевозчике.
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