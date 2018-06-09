В Крыму открылась первая "винная деревня"

АЛУШТА, 9 июн – РИА Новости. В селе Кипарисное Алуштинского региона открылась первая на полуострове "винная деревня". Ярмарка с увеселительными мероприятиями появилась на базе одного из старейших подразделений крымского винодельческого предприятия "Массандра" филиала "Таврида", рассказали РИА Новости в пресс-службе винзавода.

Ранее сообщалось, что ярмарка будет работать в рамках туристического проекта "Винные дороги Крыма".

Ярмарка-пикник продлится два дня. Все желающие смогут оценить качество винной продукции, которой славится филиал винзавода. Здесь также пройдут лекции о пользе вина и правильном подборе к нему гастро-пар.

Филиал "Массандры" "Таврида" находится на Южном берегу Крыма между Алуштой и Ялтой. Уникальная почвенно–климатическая зона позволяет выращивать виноград особо ценных сортов и производить высококачественные сухие, десертные, ликерные и крепкие вина.

Проект "Винные дороги Крыма" направлен на развитие виноделия в регионе и раскрытие потенциала полуострова как круглогодичного курорта международного уровня. Протяженность дороги составляет 580 км, из которых 480 проходит вдоль побережья, 100 километров — прилегающие дороги, уходящие вглубь полуострова. На маршруте находится порядка 200 объектов культурного наследия и природных ансамблей.

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