На Кубани стало в два с половиной раза больше объектов сельского туризма

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. За последние три года в Краснодарском крае создано более 100 объектов агротуризма, что в два с половиной раза больше показателя 2015 года, сообщает "Кубань 24".

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди в ходе онлайн-конференции "Агротуризм развивает территории России" рассказал о развитии эногастрономического и аграрного туризма.

"Наша практика доказала свою эффективность: за последние три года количество объектов сельского туризма увеличено в два с половиной раза, а турпоток вырос более чем на треть, — рассказал министр курортов края. — Объекты сельского туризма — многофункциональные предприятия, которые предлагают гостям и жителям Кубани принять участие в эногастрономических и чайных турах, познакомиться с традициями и бытом народов региона, даже побывать на экзотических фермах — страусиных, крокодиловых, устричных и улиточных".

Напомним, что с 2017 года министерство реализует проект "Школа агротуризма", в рамках которого предприниматели изучают успешные туристические кейсы.